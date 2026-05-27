Tpl progetti per potenziamento corse e percorso didattico di miglioramento delle app
Sono stati pianificati aumenti delle corse del trasporto pubblico durante le ore di punta, in coincidenza con l’entrata e l’uscita scolastica. Inoltre, è previsto un percorso didattico rivolto a migliorare e sviluppare le applicazioni digitali utilizzate per il TPL.
Un progetto di aumento delle corse del trasporto pubblico negli orari di punta, che coincidono con l'entrata e l'uscita da scuola, e la condivisione di un percorso didattico per migliorare e sviluppare le app esistenti dedicate al Tpl.Sono i principali elementi emersi e condivisi nel corso del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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