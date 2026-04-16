Valmontone al via i nuovi percorsi e le corse rimodulate del Tpl
Da oggi, nel territorio di Valmontone, sono operative le nuove modifiche ai percorsi e alle corse del Trasporto Pubblico Locale. Le variazioni riguardano principalmente la rimodulazione di alcune linee e orari, con l’obiettivo di migliorare la copertura e la frequenza dei servizi. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’ente responsabile del servizio di trasporto pubblico nella zona.
Entrano ufficialmente in vigore da oggi le nuove modifiche al Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel territorio di Valmontone. L'aggiornamento dei percorsi e delle corse è il risultato di un lungo iter di confronto istituzionale che ha visto protagonisti l'Amministrazione comunale, la Regione Lazio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Rivoluzione TPL nella "Valle del Sacco": dal 9 marzo nuove corse e percorsi a Colleferro, Segni e BellegraL'intervento più massiccio riguarderà il nodo di Colleferro, dove l'intera rete di trasporto è stata ridisegnata per fare perno sulla stazione...
Tpl a Latina, corse soppresse e disagi: “Autisti tra malattia, permessi e congedi. Personale ridotto del 47%”Latina, 26 febbraio 2026 – Giornata complicata per il trasporto pubblico locale di Latina.
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Strade nel Lazio: maxi bando per il collegamento tra Cisterna e Valmontone; Contemporaneo futuro, al via il festival del Teatro di Roma dedicato alle nuove generazioni; Scheda squadra Valmontone 1921; Scheda squadra Valmontone 1921.
A San Marcello Piteglio e Valmontone nuovi istituti grazie a fondi PnrrSan Marcello Piteglio (Pistoia), 5 marzo 2026 - Questa settimana è dedicato alle scuole realizzate con i fondi del Pnrr a Valmontone (Roma) e a San Marcello Piteglio (Pistoia) il video racconto del ... lanazione.it
Valmontone Outlet added a new photo. - Valmontone Outlet facebook