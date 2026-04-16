Valmontone al via i nuovi percorsi e le corse rimodulate del Tpl

Da oggi, nel territorio di Valmontone, sono operative le nuove modifiche ai percorsi e alle corse del Trasporto Pubblico Locale. Le variazioni riguardano principalmente la rimodulazione di alcune linee e orari, con l’obiettivo di migliorare la copertura e la frequenza dei servizi. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’ente responsabile del servizio di trasporto pubblico nella zona.