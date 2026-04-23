Il Comitato utenti Tpl le proposte | estensione dell' orario notturno e potenziamento dei collegamenti con i quartieri

Il secondo incontro tra il Comitato utenti Tpl Ancona, il Comune e i rappresentanti di Conerobus si è concluso negli ultimi giorni. Durante questa riunione sono state discusse proposte relative all’estensione dell’orario notturno e al potenziamento dei collegamenti tra i quartieri della città. Le parti hanno confrontato le iniziative volte a migliorare il servizio di trasporto pubblico locale senza conoscere ancora eventuali decisioni definitive.

ANCONA – Si è concluso negli scorsi giorni il secondo tavolo di confronto tra il Comitato utenti Tpl Ancona, l’Amministrazione comunale e i vertici di Conerobus.Al centro del dibattito, il rilancio del Trasporto pubblico locale attraverso un piano di ottimizzazione che il Comitato ha elaborato e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Collegamenti gratuiti verso le marine: potenziamento del trasporto per l'estateCAROVIGNO - Buone notizie per residenti e turisti che la prossima estate vorranno raggiungere le marine di Carovigno, senza preoccuparsi di auto e... Nuovi passi avanti per la rete ciclabile: potenziamento e collegamenti in cittàProsegue il procedimento unico avviato lo scorso ottobre, con un progetto aggiornato sulla base dei contributi ricevuti. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bus, il Comitato rilancia: Più corse e collegamenti senza nuovi costi; Cerveteri, timori sul nuovo Tpl: il Comitato di Zona di Valcanneto scrive al Comune e ad Astral. Comitato utenti Tpl, 'corse cancellate e tanti restano a terra'Il Comitato Utenti Tpl Ancona denuncia una situazione di gravità senza precedenti nel trasporto pubblico cittadino: dopo i tagli di quasi il 20% delle corse dal 2024 ad oggi gli utenti lamentano ... ansa.it Il Comitato Utenti: Piove dentro agli autobus. Ecco come sono ridottiIn attesa di un consistente numero di nuovi mezzi da immettere nella flotta ridotta ai minimi termini, gli autobus più vecchi e malandati iniziano a mostrare scene di assoluto decadimento. È quanto ... ilrestodelcarlino.it Oggi, nell’ambito dei lavori del Comitato Regionale Consumatori e Utenti, abbiamo avuto un confronto vero, approfondito e concreto con l’Assessora Isabella Conti , che ringrazio per l’intervento appassionato e per la disponibilità al dialogo su temi che toccan - facebook.com facebook