toyota aygo x ibrida quanto consuma veramente

La Toyota Aygo X Hybrid sta attirando molta attenzione tra gli automobilisti italiani, poiché si distingue per essere un modello ibrido compatto. Le prime prove indicano che il consumo reale varia tra 4,5 e 5,2 litri ogni 100 km, a seconda delle condizioni di guida e del percorso. La vettura combina un motore a benzina con un motore elettrico, offrendo un’alternativa più efficiente rispetto ai modelli tradizionali.

La Toyota Aygo X Hybrid sta riscontrando un grande interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde, fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 Cv in 377 cm di lunghezza. Il che significa, sulla carta, consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Per capire di quanta benzina ha bisogno la vettura è stata provata per oltre 900 km in città, extraurbano e autostrada. I risultati sono sorprendenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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TOYOTA Aygo X Hybrid 2026: Quanto consuma Prova su strada e VERIFICA alla POMPA

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