Toyota ha registrato una crescita significativa nel primo trimestre del 2026 in Italia, mantenendo il ruolo di principale importatore. La casa automobilistica ha visto un aumento delle vendite, in particolare nel settore delle auto ibride, con modelli come l'Aygo X che si sono affermati sul mercato. La strategia di espansione nel segmento delle vetture ecologiche ha contribuito a consolidare la posizione dell’azienda nel panorama automobilistico italiano.

Toyota chiude il primo trimestre del 2026 consolidando il primato tra gli importatori in Italia, grazie a una crescita trainata dal segmento delle auto ibride. Il bilancio dei primi tre mesi dell’anno vede il marchio giapponese raggiungere un volume di 33.320 immatricolazioni, traducendosi in una quota di mercato del 6,8%. Questo risultato si inserisce in un contesto nazionale che ha registrato un incremento del 7,6% nello stesso periodo. L’analisi del solo mese di marzo evidenzia un ulteriore slancio, con circa 12.000 nuove immatricolazioni che hanno permesso al brand di toccare una quota del 6,5%. Tale performance è l’esito di una strategia basata su diverse tecnologie di propulsione, dove le versioni full hybrid giocano il ruolo principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toyota accelera in Italia: l’ibrido e Aygo X guidano il mercato

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