Toy Story 5 | parte la prevendita USA con il trailer finale e i poster IMAX

Notizia in breve

La prevendita di Toy Story 5 è iniziata negli Stati Uniti, accompagnata dal rilascio del trailer finale e di nuovi poster IMAX. La Walt Disney e Pixar promuovono intensamente il film, che rappresenta l’ultimo capitolo di una delle serie più popolari nel cinema d’animazione. La distribuzione nei cinema è prevista a breve, con numerose anteprime e campagne pubblicitarie in corso.