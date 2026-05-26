Toy Story 5 | parte la prevendita USA con il trailer finale e i poster IMAX
La prevendita di Toy Story 5 è iniziata negli Stati Uniti, accompagnata dal rilascio del trailer finale e di nuovi poster IMAX. La Walt Disney e Pixar promuovono intensamente il film, che rappresenta l’ultimo capitolo di una delle serie più popolari nel cinema d’animazione. La distribuzione nei cinema è prevista a breve, con numerose anteprime e campagne pubblicitarie in corso.
Nelle scorse ore, in concomitanza con l’apertura ufficiale della prevendita dei biglietti sul territorio statunitense, infatti, è stato diffuso in rete il trailer finale di Toy Story 5, accompagnato da una serie di nuove locandine promozionali. I materiali distribuiti si concentrano in modo mirato sui principali circuiti cinematografici premium d’oltreoceano (IMAX, Real3D e altri), segnando l’inizio del countdown definitivo per il debutto cinematografico fissato per il prossimo mese di giugno. the battle for playtime begins Get your tickets NOW for #ToyStory5, only in theaters June 19 pic.twitter.comFv9SN9QFka La trama di questo quinto... 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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