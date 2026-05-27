Sulla spiaggia delle Maldive, un ex calciatore sfida se stesso a segnare da diverse distanze sulla sabbia. La sfida prevede di colpire un obiettivo con il pallone, spostandosi progressivamente più lontano. Mentre gli spettatori assistono, il giocatore mantiene la precisione e la tecnica, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel calcio. La scena si svolge in un contesto di relax e divertimento, senza coinvolgimenti ufficiali o competizioni formali.

Passano gli anni, ma il piede di Francesco Totti rimane intatto e continua a regalare magie. Sulla sabbia delle Maldive, l'ex capitano della Roma viene sfidato a segnare da più posizioni, aumentando di volta in volta la distanza. "Questo è impossibile", dice dietro di lui il suo ex compagno di Nazionale Luca Toni, ma Totti lo smentisce con un colpo pazzesco.? (?Credits: @quellidelpadel). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Totti da impazzire alle Maldive: magia impossibile sulla sabbia

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