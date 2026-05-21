Le salme dei cinque italiani morti durante un’immersione nelle Maldive sono state tutte recuperate. La tragedia è avvenuta all’interno di una grotta a Alimathà, un sito frequentato da subacquei. La notizia ha attirato l’attenzione di chi pratica immersioni e di chi monitora le condizioni di sicurezza nei luoghi di snorkeling e diving. Le autorità locali stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell’incidente, che ha coinvolto un gruppo di sub durante l’esplorazione della cavità.

Sono ormai state tutte recuperate le salme dei cinque italiani morti alle Maldive durante l’immersione nella grotta di Alimathà. Le indagini per andare a fondo su cosa sia accaduto quel maledetto giovedì si occuperà la Squadra Mobile di Roma che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nel frattempo, il tema ricorrente al vaglio degli inquirenti riguarda la grotta dove si è consumata la tragedia: cosa è successo lì sotto? Ma, soprattutto, che insidie nasconde? Tutti i dubbi sull’immersione. Sarà sicuramente la visione dei filmati delle GoPro a chiarire i contorni della tragedia ma già si sa molto di più dopo l’immersione degli speleosub finlandesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I dossi di sabbia e il cunicolo cieco: così sono morti i sub alle Maldive

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