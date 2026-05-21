Sub italiani morti alle Maldive l'ipotesi della squadra di recupero | Ingannati da un dosso di sabbia

Cinque sub italiani sono deceduti alle Maldive in circostanze ancora da chiarire, con una delle ipotesi in esame che riguarda un dosso di sabbia che avrebbe potuto disorientare il gruppo durante l'immersione. Una squadra di recupero sta indagando sulla dinamica dell'incidente, valutando anche altre ipotesi sulle cause che hanno portato alla tragica perdita. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità e la comunità degli appassionati di subacquea.

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