toto giunta subito il nodo cinque stelle

Il Movimento 5 Stelle rappresenta il principale ostacolo per la formazione della nuova giunta del sindaco confermato. La questione riguarda la composizione e l’accordo con i membri del partito. La nomina dei nuovi assessori dipende dall’intesa con il Movimento, che ancora non è stata raggiunta. Il sindaco sta definendo i nomi e le deleghe, ma senza un’intesa con i Cinque Stelle non si può procedere.

Si chiama Movimento 5 Stelle il principale nodo da sciogliere, per il confermato sindaco Massimo Isola, in vista della nomina della futura giunta che lo affiancherà. A complicare i piani è stata la non elezione, da parte dei pentastellati, di un consigliere comunale: la prassi, in questi casi, è quella di assegnare posti in giunta solo alle forze che hanno espresso eletti, dunque Pd, Faenza Cresce, Faenza Pop e Fai-Alleanza Verdi Sinistra. Ma quest’ultimo scenario vorrebbe dire archiviare il campo largo nella città in cui ha visto la luce – aspetto che Isola ha più volte rivendicato –, con potenziali conseguenze nei rapporti tra Pd e 5 Stelle a livello regionale e non solo: il peggior viatico in vista della campagna elettorale 2027, che si annuncia combattutissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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