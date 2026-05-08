Lucchese - Partito il toto-allenatore Andreucci è scattato subito in pole position

Il proprietario della squadra ha programmato un incontro per discutere del futuro, concentrandosi sia sulla struttura sportiva sia sulla scelta dell'allenatore. Intanto, le voci sui possibili candidati a guidare la rosa si fanno più insistenti, e tra i nomi in lizza spicca quello di un tecnico che ha già avuto un ruolo in passato. La decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve, in vista della ripresa delle attività.

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Il "patron" Matteo Brunori ha fissato una data per fare il punto sul futuro della Lucchese, sia per quanto riguarda il centro sportivo, che per la scelta dell’ allenatore. E la data è quella del 15 maggio, giorno del suo compleanno. Per quanto riguarda il futuro staff tecnico, tutto lascia pensare che si vada verso il "divorzio", consensuale, tra la Lucchese e Sergio Pirozzi. E, allora, è iniziata, a livello mediatico, la "caccia" a chi potrebbe essere il nuovo allenatore dei rossoneri nel prossimo campionato di serie "D". Un profilo, come si dice in gergo, che deve rispondere ad alcuni requisiti ritenuti fondamentali da parte della dirigenza: che sia prima di tutto una persona seria sul piano professionale ed umano; quindi un "aziendalista"; e, infine, che conosca la categoria e sappia lavorare con i giovani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Partito il toto-allenatore. Andreucci è scattato subito in pole position Notizie correlate Leggi anche: Toto-Reggenti: Mina e Selva in pole position Leggi anche: Caramanna e Malagò in pole position per il Turismo