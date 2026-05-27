toscana sistemi il cliente sempre al centro

Toscana Sistemi, con sede a Pontedera, rappresenta un punto di riferimento nell'universo dell'information technology regionale, distinguendosi per la capacità di declinare le soluzioni in base alle reali esigenze del tessuto imprenditoriale. Come illustra il direttore responsabile Paolo Mandorlini, la marcia in più dell'azienda risiede nella capacità di instaurare un bel rapporto umano tra cliente e fornitore: «La linea guida dietro il nostro lavoro è chiara: cerchiamo di trovare delle soluzioni per ciascuna di queste realtà, che siano compatibili chiaramente con il sistema che andiamo a vendere, cioè senza stravolgerlo». Questo approccio è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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