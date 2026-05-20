in italia il cliente non ha sempre ragione

Quella sera, tornando a casa, ho riflettuto sul funzionamento del servizio clienti nel nostro paese. In molte occasioni, ho notato come le risposte alle richieste dei clienti siano spesso lente o insoddisfacenti. Ho anche osservato che, in alcuni casi, le aziende sembrano meno disposte ad ascoltare le esigenze dei clienti rispetto ad altri paesi europei. Questa situazione si ripete in vari settori, dal commerciale al pubblico, e sembra indicare una certa difficoltà nel garantire un servizio adeguato.

«Quella sera, tornato a casa, ho continuato a pensare allo stato del servizio clienti in Italia. Quante volte mi è capitato di sentirmi insultare da camerieri, impiegati di servizi pubblici, tassisti? Perché chi chiede il caffè assieme alla carbonara non va servito ma va educato?» È un economista che lavora per le organizzazioni internazionali. Dopo anni all'estero per studio e lavoro è tornato a Roma dieci anni fa, dove vive con la moglie. Ci tiene a sottolineare che le opinioni qui espresse sono strettamente personali. Un paio di anni fa, in una trattoria nel quartiere Garbatella a Roma, un amico inglese ferma il cameriere e chiede: «Uno expresso, por favore!». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il cliente ha sempre ragione

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