La surreale testimonianza di un cliente al processo sul centro massaggi Il saluto della massaggiatrice in aula i non ricordo e l’ammissione

Un cliente ha testimoniato durante il processo sul centro massaggi, descrivendo il saluto della massaggiatrice in aula e ammettendo di non ricordare alcuni dettagli. Durante l’audizione, ha cercato di deporre in modo tranquillo, ma l’atmosfera è diventata surreale. La testimonianza si è conclusa con alcune ammissioni e dichiarazioni che hanno sorpreso chi assisteva. La scena si è svolta in un’aula del tribunale di Torino.

Pensava di deporre in modo sereno ma quello che è successo ieri in un’aula del tribunale di Torino ha quasi dell’incredibile. Lo ricostruisce Repubblica, descrivendo il processo per induzione e sfruttamento della prostituzione che vede imputati tre cittadini cinesi accusati di aver gestito due centri massaggi nel quartiere Mirafiori Nord, nel capoluogo piemontese. Posti in cui secondo l’accusa venivano invece elargite prestazioni sessuali. «Ciao.» il saluto della donna che imbarazza l’aula. Un cliente del centro, professionista, è stato chiamato a testimoniare in video collegamento. In giacca e cravatta racconta di essersi trovato a Torino per lavoro. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “Non possiamo escludere la morte prima del parto”, la testimonianza della ginecologa di parte al processo di Chiara Petrolini“Non possiamo escludere che il decesso del primo figlio sia stata una morte endouterina fetale, assolutamente non possiamo dire che questo bimbo... Leggi anche: Una vita al centro dell’aula. Casini presenta il libro: "Riflessione sul presente" Contenuti e approfondimenti su surreale testimonianza Temi più discussi: Guerra in Iran. La testimonianza di Cristina Castellucci, urbinate a Dubai: Situazione sotto controllo; La testimonianza dagli Emirati Arabi: Il primo giorno paura, il secondo la vita è ripartita; Peppi Franzelin, per tutti la Signorina Buonasera: Il ricordo più forte? Quando l'11 settembre 2001 interruppi La Melevisione per annunciare l'attentato alle Torri Gemelle; Trova slip in auto e lui li lancia via: È uno scherzo dei colleghi. Tensioni in Medio Oriente, la testimonianza di un ticinese a DubaiMatteo Boffa, imprenditore malcantonese dal 2016 negli Emirati Arabi Uniti, ha condiviso le sue sensazioni al CdT ... ticinonews.ch La domanda surreale all’allenatore del Pafos: Stai seguendo la saga di Beckham?, Non rispondereLa conferenza stampa di Albert Celades dopo Chelsea-Pafos di Champions League ha vissuto un momento davvero surreale, quando al tecnico della squadra cipriota è stato chiesto della saga del suo ex ... fanpage.it Argento per il campione olimpico Simone Deromedis in cdm a Montafon. La vera notizia è che sia uscito vivo dal surreale Tavolo di ctcf di domenica sera e di cui rimarrà come testimonianza questa foto ahah x.com GoodMorning Genova. . #GMG LA SURREALE NORMALITA' DI UN SUPERMERCATO DI ABU DHABI MENTRE PIOVONO MISSILI E DRONI Da Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, ci arriva la testimonianza video di Alberto Sommer, genovese, dall'interno - facebook.com facebook