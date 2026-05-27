Torre di San Nicolò per la Festa della Repubblica apertura straordinaria | visite con vista sui tetti di Palermo

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, dalle 15 alle 20, la Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria sarà aperta al pubblico per una visita straordinaria. Durante l’evento, sarà possibile salire in cima alla torre e osservare il centro storico di Palermo dall’alto. Sono previste anche occasioni per scattare fotografie e ammirare il cielo stellato sopra la città. L’apertura è stata organizzata in occasione della Festa della Repubblica.