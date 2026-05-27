Torre di San Nicolò per la Festa della Repubblica apertura straordinaria | visite con vista sui tetti di Palermo
Martedì 2 giugno, dalle 15 alle 20, la Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria sarà aperta al pubblico per una visita straordinaria. Durante l’evento, sarà possibile salire in cima alla torre e osservare il centro storico di Palermo dall’alto. Sono previste anche occasioni per scattare fotografie e ammirare il cielo stellato sopra la città. L’apertura è stata organizzata in occasione della Festa della Repubblica.
Martedì 2 giugno, dalle 15 alle 20, sarà possibile visitare la Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria, osservare il cielo stellato sul centro storico, scattare foto e ammirare la vista più bella di Palermo.Per raggiungere la terrazza panoramica della torre medievale, si attraverseranno la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Le campane dell'Abbazia di Piona, Colico (LC)
Notizie e thread social correlati
Torre di San Nicolò, a Pasquetta apertura straordinaria: visite con vista sui tetti di PalermoLunedì 6 aprile, dalle 10 alle 19, sarà aperta al pubblico la Torre di San Nicolò di Bari nell’Albergheria.
Cesena celebra la Festa della Repubblica con una visita straordinaria a palazzo AlbornozA Cesena si svolgono diverse iniziative per celebrare la Festa della Repubblica, in occasione dell’80º anniversario della nascita della Repubblica...
Argomenti più discussi: Il piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 31 maggio; Avvio censimento beni mobili registrati (automezzi) privati danneggiati dagli eventi calamitosi.; La Dea Bendata ha assegnato i cavalli alle contrade del Palio di Fucecchio; Bandiere Blu 2026 Abruzzo: i 16 comuni premiati.
Chiesa di San Nicolò a Gangi, affascinante borgo medievale delle Madonie. La torre campanaria, fiore all'occhiello dell'edificio fu eretta nel XIV sec. mentre buona parte della chiesa ha conosciuto ampliamenti successivi tra il '500 ed il '600. facebook
Rifugio aperti in Lombardia infrasettimanale a maggio reddit
San Nicolò, gioiello ritrovatoBologna è ricca di piccoli tesori nascosti. Tra questi si distingue l’ex-chiesa di San Nicolò, edificio abbandonato da anni che riapre eccezionalmente al pubblico grazie a ‘Gap’, una mostra inserita ... ilrestodelcarlino.it