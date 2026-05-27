Torre di San Nicolò per la Festa della Repubblica apertura straordinaria | visite con vista sui tetti di Palermo

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 2 giugno, dalle 15 alle 20, la Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria sarà aperta al pubblico per una visita straordinaria. Durante l’evento, sarà possibile salire in cima alla torre e osservare il centro storico di Palermo dall’alto. Sono previste anche occasioni per scattare fotografie e ammirare il cielo stellato sopra la città. L’apertura è stata organizzata in occasione della Festa della Repubblica.

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Martedì 2 giugno, dalle 15 alle 20, sarà possibile visitare la Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria, osservare il cielo stellato sul centro storico, scattare foto e ammirare la vista più bella di Palermo.Per raggiungere la terrazza panoramica della torre medievale, si attraverseranno la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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