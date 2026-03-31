Lunedì 6 aprile, dalle 10 alle 19, sarà aperta al pubblico la Torre di San Nicolò di Bari nell’Albergheria. La visita permette di vedere i tetti di Palermo, con la possibilità di osservare il cielo stellato sul centro storico e di scattare fotografie. L’evento si svolge in occasione di una giornata di Pasquetta con apertura straordinaria.

Lunedì 6 aprile, dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare la Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria, osservare il cielo stellato sul centro storico, scattare foto e ammirare la vista più bella di Palermo. Per raggiungere la terrazza panoramica della torre medievale, si attraverseranno la stanza Bifore e la ex Sala dell’orologio. In cima, lo staff Terradamare illustrerà i monumenti principali del panorama e narrerà la storia del monumento e il suo presente, sede di tanti processi sociali della comunità di Ballarò. Attaccata alla chiesa sorge una slanciata costruzione quadrangolare con conci ben squadrati, si tratta della trecentesca torre civica facente parte del sistema difensivo della città. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Torre di San Nicolò, a Pasquetta apertura straordinaria: visite con vista sui tetti di Palermo

Articoli correlati

A San Pietro scaldano i fornelli: bistrot sui tetti con vista sull’UrbeIl Concilio, secondo Benedetto XVI, non costituì una «apertura al mondo», ma certamente si fece strada tra i cattolici e i vescovi la volontà di...

Pasqua 2026: musei statali gratis. E a Pasquetta apertura straordinaria. Cosa visitare a Firenze e in ToscanaFIRENZE – Saranno a ingresso gratuito, domenica 5 aprile 2026, Pasqua, i musei statali, anche in Toscana.

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Verde pubblico, strade, edifici pubblici, segnaletica: gli interventi in programma la prossima settimana; Tutti i podi dei tornei Over disputati in giro per l’Italia; Nughedu San Nicolò: consegnati i lavori per il completamento del nuovo cimitero comunale; Arcola, cambia volto nel turismo con nuovo sito e profilo Instagram. Svelato il programma degli eventi estivi.

Modica, il miracolo di San Nicolò Inferiore: trent’anni di storia tra fede e arte rupestreModica, 23 Marzo 2026 - Le recenti Giornate FAI di Primavera hanno riacceso i riflettori su uno dei tesori più preziosi e affascinanti del Sud-Est siciliano: ... radiortm.it

Sabato 28 marzo lo spegnimento simbolico della Torre di San Martino della Battaglia per sostenere la causa del WWF. Il Comune di Desenzano del Garda aderisce anche quest’anno a Earth Hour – Ora della Terra 2026, il più grande evento globale promoss - facebook.com facebook