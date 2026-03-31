Bosnia-Italia Fiorello mostra la Gazzetta a Buffon poi il rito scaramantico…

Durante l’ultima puntata di “La Pennicanza” su Radio2, Fiorello ha mostrato la Gazzetta dello Sport a Buffon e ha partecipato a un rito scaramantico. La trasmissione è condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio e tratta di vari argomenti legati a eventi sportivi e curiosità. La puntata ha coinvolto anche riferimenti alla partita tra Bosnia e Italia.

Un estratto dell’ultima puntata de “La Pennicanza”, Il programma di Radio2 con Fiorello e Fabrizio Biggio. Lo showman è entrato in studio con in mano la Gazzetta dello Sport e poi ha videochiamato Buffon, capodelegazione della Nazionale, con cui ha parlato della sfida di questa sera tra Bosnia e Italia per andare ai Mondiali. La telefonata si è conclusa con un gesto propiziatorio. ( Video RaiPlay ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bosnia-Italia, Fiorello mostra la Gazzetta a Buffon, poi il rito scaramantico… Articoli correlati Italia, Fiorello intervista Buffon. E quella gufata all'Irlanda del Nord...Gianluigi Buffon è stato ospite a "La Pennicanza" prima della cruciale sfida playoff contro l'Irlanda del Nord. Leggi anche: George Clooney e Amal, un tocco di Hollywood a Milano (e un rito scaramantico in Galleria…) Contenuti utili per approfondire su Bosnia Italia Fiorello mostra la... «È la sera più importante degli ultimi 20 anni, dobbiamo vincere insieme». Buffon carica l'Italia da FiorelloL’attesa per la partita passa anche da La Pennicanza, dove Fiorello costruisce una lunga parentesi tra ironia, tensione e scaramanzia. Tra i momenti più surreali della ... ilmessaggero.it Bosnia-Italia, stasera la finale playoff dei Mondiali 2026: probabili formazioni. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Bosnia-Italia, stasera la finale playoff dei Mondiali 2026: probabili formazioni. DIRETTA ... tg24.sky.it