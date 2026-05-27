L' instagrammabilissimo Toro della Galleria sotto restauro | troppi talloni lo consumano
Il toro in mosaico della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è stato chiuso per restauro a causa di danni da consumazione. Un artigiano sta intervenendo nell’Ottagono per riparare le zone più usurate, in particolare sui talloni, che vengono calpestati quotidianamente da migliaia di visitatori che praticano il rito scaramantico della giravolta. La ristrutturazione mira a preservare il mosaico e a ridurre ulteriori deterioramenti.
Il toro rampante in mosaico della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è tornato sotto i ferri. Da qualche ora un restauratore artigiano è al lavoro nell'Ottagono per riparare i danni causati dal celebre rito scaramantico della giravolta sul tallone, praticato quotidianamente da migliaia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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