L' instagrammabilissimo Toro della Galleria sotto restauro | troppi talloni lo consumano

Notizia in breve

Il toro in mosaico della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è stato chiuso per restauro a causa di danni da consumazione. Un artigiano sta intervenendo nell’Ottagono per riparare le zone più usurate, in particolare sui talloni, che vengono calpestati quotidianamente da migliaia di visitatori che praticano il rito scaramantico della giravolta. La ristrutturazione mira a preservare il mosaico e a ridurre ulteriori deterioramenti.