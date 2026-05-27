Torneo Fiolet | ritiro di Etroubles e Morgex dopo il cambio di regole

Due squadre si sono ritirate dal torneo Fiolet a Etroubles e Morgex, dopo il cambiamento delle regole. La decisione di abbandonare è arrivata in seguito a una modifica delle norme di gioco. Non sono stati resi noti i nomi delle persone o delle associazioni che hanno presentato la denuncia per mancanza di sportività. La situazione ha portato alla sospensione delle attività nelle due località.

? Domande chiave Perché il cambio delle regole ha causato le dimissioni di Farinet?. Chi ha inviato la denuncia per mancanza di sportività?. Come influirà il ritiro di Etroubles e Morgex sul valore del titolo?. Quali conseguenze avrà questo precedente sulla credibilità del torneo Fiolet?.? In Breve Bosses domina la Serie B con 10 punti di distacco rispetto agli avversari.. Allein accede alle semifinali superando Morgex e l'Avise con 4 punti totali.. Etroubles II vince la Serie C con 11 punti superando Saint-Christophe II.. La finale femminile vede il La Salle battere il Morgex per 393 a 241.. Il torneo Fiolet affronta una crisi senza precedenti con il ritiro ufficiale delle squadre di Etroubles e Morgex in seguito a decisioni del direttivo riguardanti le semifinali della Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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