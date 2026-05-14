A Morgex, le autorità locali non hanno organizzato commemorazioni ufficiali dopo la morte di una persona avvenuta recentemente. La decisione di non intervenire è stata contestata da alcuni residenti, che hanno inviato una lettera formale alle istituzioni per chiedere chiarimenti e sollecitare una risposta. La lettera è stata inviata da un rappresentante del quartiere, che ha criticato il mancato intervento delle autorità nel ricordare l'accaduto pubblicamente.

? Punti chiave Perché le autorità di Morgex hanno evitato ogni commemorazione ufficiale?. Chi ha inviato la lettera formale per denunciare il silenzio istituzionale?. Come influisce questa mancanza di rispetto sulla memoria storica della Valdigne?. Quali conseguenze avrà questo distacco tra politica e cittadini locali?.? In Breve Guido Cesal invia lettera formale al sindaco di Morgex e alla Unité des Communes.. La critica riguarda la mancanza di commemorazioni ufficiali per l'ex amministratore Ettore Jaccod.. Il silenzio istituzionale colpisce la memoria storica della comunità della Valdigne-Mont-Blanc.. L'assenza di gesti pubblici mette in discussione la continuità politica in Valle d'Aosta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morgex, Cesal critica il silenzio istituzionale dopo la morte di Jaccod

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