Consorzi stradali cambio di regole dopo oltre un secolo Roma stringe sui fondi e pretende più trasparenza
Dopo più di un secolo, il Comune ha deciso di introdurre nuove norme per regolamentare i finanziamenti destinati ai consorzi stradali, definendo chiaramente i rapporti istituzionali e le competenze di queste organizzazioni. La misura mira a rafforzare la trasparenza e a controllare meglio l’impiego delle risorse pubbliche destinate alla gestione delle strade. La normativa stabilisce criteri più rigorosi per l’assegnazione dei fondi e la rendicontazione delle spese.
Ci sono voluti oltre cent'anni, ma finalmente Roma stabilisce delle regole per gestire i finanziamenti del Comune ai consorzi stradali, i rapporti istituzionali e le competenze di questi. Nuovo regolamento per i consorzi stradaliLa normativa vigente risale al 1918, aggiornata al 1958. Da quel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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