Consorzi stradali cambio di regole dopo oltre un secolo Roma stringe sui fondi e pretende più trasparenza

Dopo più di un secolo, il Comune ha deciso di introdurre nuove norme per regolamentare i finanziamenti destinati ai consorzi stradali, definendo chiaramente i rapporti istituzionali e le competenze di queste organizzazioni. La misura mira a rafforzare la trasparenza e a controllare meglio l’impiego delle risorse pubbliche destinate alla gestione delle strade. La normativa stabilisce criteri più rigorosi per l’assegnazione dei fondi e la rendicontazione delle spese.