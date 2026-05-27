Torna ‘Ponte in Festa’ | serate all’insegna del divertimento e del volontariato
Torna ‘Ponte in Festa’, evento dedicato al divertimento e al volontariato. Le serate prevedono momenti di aggregazione con l’obiettivo di sostenere le famiglie più fragili. L'iniziativa si svolge con il coinvolgimento di volontari e si concentra sulla promozione del benessere attraverso attività di socializzazione. L’evento si svolge in più serate e mira a raccogliere fondi destinati a supportare le famiglie in difficoltà.
Tanta aggregazione, nel segno del benessere e soprattutto con l'intento di promuovere un atto concreto di solidarietà in favore delle famiglie più fragili. Ultimi preparativi in piazza Buozzi a Pontelagoscuro, cuore del paese che da giovedì 28 a domenica 21 giugno ospiterà ogni sera la nuova. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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