Torna ‘Ponte in Festa’ | serate all’insegna del divertimento e del volontariato

Notizia in breve

Torna ‘Ponte in Festa’, evento dedicato al divertimento e al volontariato. Le serate prevedono momenti di aggregazione con l’obiettivo di sostenere le famiglie più fragili. L'iniziativa si svolge con il coinvolgimento di volontari e si concentra sulla promozione del benessere attraverso attività di socializzazione. L’evento si svolge in più serate e mira a raccogliere fondi destinati a supportare le famiglie in difficoltà.