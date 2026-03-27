' Festa di Primavera in Darsena' | due giorni all' insegna della natura della creatività e del divertimento

Inizia la Festa di Primavera in Darsena, un evento che si svolgerà su due giorni dedicati alla natura, alla creatività e al divertimento. Durante l'iniziativa, saranno organizzate attività e spettacoli aperti al pubblico, con spazi dedicati a esposizioni e intrattenimento. La manifestazione si svolge in un'area pubblica e si rivolge a famiglie e appassionati di eventi all'aperto.

La primavera è pronta a sbocciare e porta con sé colori, profumi e tanta voglia di stare all'aria aperta. Sabato 28 e domenica 29 dalle 10 alle 19, nella suggestiva cornice della Darsena di Ferrara - che per la prima volta ospita questa festa itinerante, giunta alla quinta edizione - arriva la ‘Festa di Primavera in Darsena’, un evento pensato per famiglie, bambini e per chiunque desideri vivere un weekend all'insegna della natura, della creatività e del divertimento. Dalle 10 alle 19, per entrambe le giornate, il pubblico potrà partecipare a un ricco programma di attività. La festa offrirà un'ampia varietà di proposte: bancarelle di artigianato, piante e fiori, abbigliamento e accessori per bambini, oltre a numerosi workshop creativi dedicati a tutte le età. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Festa di Primavera in Darsena': due giorni all'insegna della natura, della creatività e del divertimento Articoli correlati Tra divertimento e creatività. Global Game Jam a Primola. Un laboratorio di sette giorniLa città si prepara a diventare, per una settimana, un laboratorio creativo dedicato ai videogiochi. Leggi anche: A Bertinoro le feste si chiudono all'insegna del divertimento con la musica dei Pasqualotti e i doni della Befana Tutti gli aggiornamenti su 'Festa di Primavera in Darsena' due... Temi più discussi: Festa di Primavera 2026; Festa di primavera alla peschiera della Reggia di Caserta; Sagra Contadina e Festa della Primavera - Chiosco Cafè - eventi; Festa di Primavera a Cascina Falchera. Festa di primavera in cascinaFiori, forbici, api e zucchero filato: sabato 28 marzo la Cascina si prepara a dare il benvenuto alla primavera, la stagione più colorata dell'anno che prende forma petalo dopo petalo. L'Infiorata di ... milanotoday.it La Darsena di Ferrara pronta ad animarsi con la quinta edizione della Festa di PrimaveraLa primavera è pronta a sbocciare e porta con sé colori, profumi e tanta voglia di stare all'aria aperta. Sabato 28 e domenica 29 marzo dalle 10 alle 19, nella suggestiva cornice della Darsena di Ferr ... cronacacomune.it FESTA DI PRIMAVERA Siete tutti invitati Lunedì 30 marzo Al parco di Villa Gomez Dalle 17.00 alle 19.00 Il lupo ha bisogno di noi per cercare i colori della primavera. #colori#pasqua#lupetto#stareinsieme#centroperlefamiglielecco - facebook.com facebook