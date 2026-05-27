"La tassa di soggiorno solo per fare cassa è legittima, ma è una scelta non condivisibile". Ugo Baldassarri, consigliere del Pd, attacca a pochi giorni dal ritorno dell’imposta a Bellaria Igea Marina. Da lunedì la tassa sarà di nuovo in vigore e il punto, per i dem è come usare il tesoretto da 1,7 milioni. "Abbiamo sempre detto che la tassa andava introdotta per investimenti sul turismo", insiste Baldassarri. "Ma interventi e iniziative non se ne vedono". Qui sta il nodo politico. "L’imposta doveva essere la leva per alzare il livello dell’offerta. Invece – secondo il consigliere dem – il rischio è che serva a coprire la gestione ordinaria". L’amministrazione comunale ha indicato come indirizzi la rimodulazione fiscale, servizi Tari turistici, eventi e comunicazione, oltre ai 200mila euro per l’aeroporto di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Torna la tassa, ma poche iniziative"

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