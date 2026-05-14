Oggi a Borgo San Lorenzo si tiene l’apertura di ’Vivilosport Mugello’, giunta alla sua 33ª edizione. La manifestazione, dedicata al mondo dello sport, prevede oltre trecento iniziative che si svolgono nell’arco della giornata. Alle 18 è previsto il taglio del nastro ufficiale, segnando l’inizio di questa grande fiera e festa dedicata all’attività fisica e alle discipline sportive.

Oggi a Borgo San Lorenzo, con il taglio del nastro alle 18, si dà il via a ’Vivilosport Mugello’, edizione numero 33 della grande fiera e festa metropolitana dello sport. Tutto è pronto, pioggia permettendo, negli ampi spazi del Foro Boario e aree limitrofe per ospitare un programma incredibile – oltre 300 gli eventi fino a domenica 17 – e migliaia di sportivi. Sono oltre 110 le società e le federazioni sportive coinvolte, e tantissimi giovani proveranno i diversi sport – a cominciare da oltre mille bambini delle scuole borghigiane venerdì mattina -, con esibizioni, allenamenti e gare. E sabato tornerà anche l’appuntamento con Bimbinbici che porterà a pedalare su strade e ciclabili del territorio, tanti bambini con le loro famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi torna ’Vivilosport Mugello’. Con oltre trecento iniziative

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