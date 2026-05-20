Torna la Notte Europea dei Musei | aperture serali a 1 euro e tante iniziative
Sabato 23 maggio 2026 si svolgerà nuovamente la Notte Europea dei Musei, un evento promosso dal Ministero della Cultura francese e patrocinato dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM. Questa iniziativa si svolge in diverse città europee e prevede aperture serali dei musei a un euro, accompagnate da varie attività e iniziative culturali. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale, coinvolgendo un pubblico più ampio e diversificato.
Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
MUSEI APERTI DI NOTTE IN CAMPANIA A SOLO 1 EURO
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