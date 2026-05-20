Alla Galleria Alberoni la seconda Notte dei Musei tra arte concerti e visite guidate
Sabato 23 maggio si terrà alla Galleria Alberoni la seconda notte dei musei, un evento che segue il successo della prima edizione del 16 maggio, durante la quale più di 400 persone hanno partecipato alle attività proposte. La serata prevede un ricco programma con concerti, visite guidate, esposizioni di opere d’arte, oggetti storici e tesori librari. L’evento si svolge in un ambiente che ospita diverse collezioni e spazi dedicati alla cultura e alla storia locale.
Dopo il successo della prima notte tenutasi lo scorso 16 maggio, con oltre 400 persone coinvolte nei vari appuntamenti proposti, sabato prossimo 23 maggio, va in scena alla Galleria Alberoni la seconda notte dei musei, con un denso programma fatto di musica, storia, arte, tesori librari e, anche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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