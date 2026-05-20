Alla Galleria Alberoni la seconda Notte dei Musei tra arte concerti e visite guidate

Sabato 23 maggio si terrà alla Galleria Alberoni la seconda notte dei musei, un evento che segue il successo della prima edizione del 16 maggio, durante la quale più di 400 persone hanno partecipato alle attività proposte. La serata prevede un ricco programma con concerti, visite guidate, esposizioni di opere d’arte, oggetti storici e tesori librari. L’evento si svolge in un ambiente che ospita diverse collezioni e spazi dedicati alla cultura e alla storia locale.

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