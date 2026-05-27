Torna la mezza maratona della memoria a Palermo | oltre 740 atleti per Falcone e Borsellino

Notizia in breve

Oltre 740 atleti parteciperanno alla terza edizione della Mezza maratona della Memoria, in programma domenica 31 maggio 2026 a Palermo. La corsa è dedicata alla memoria di Falcone e Borsellino. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso cittadino che attraversa vari quartieri. La gara coinvolge corridori di diverse età e nazionalità, con l’obiettivo di commemorare le figure di giustizia e legalità.