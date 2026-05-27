Torna la mezza maratona della memoria a Palermo | oltre 740 atleti per Falcone e Borsellino
Oltre 740 atleti parteciperanno alla terza edizione della Mezza maratona della Memoria, in programma domenica 31 maggio 2026 a Palermo. La corsa è dedicata alla memoria di Falcone e Borsellino. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso cittadino che attraversa vari quartieri. La gara coinvolge corridori di diverse età e nazionalità, con l’obiettivo di commemorare le figure di giustizia e legalità.
Palermo si prepara ad accogliere la terza edizione della Mezza maratona della Memoria, in programma domenica 31 maggio 2026. L'evento, organizzato dall'Asd Polizia di Stato Palermo con il supporto organizzativo di Vm Agency Group, è stato presentato nella sede di Villa Ahrens della direzione. 🔗 Leggi su Today.it
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