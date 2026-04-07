La Casa della Cultura intitolata alla memoria di Falcone Borsellino e Livatino

Oggi alle 17, nella località di Cellone, si terrà l'inaugurazione della Casa della Cultura dedicata alla memoria di Falcone, Borsellino e Livatino. L'evento vedrà come ospite principale il magistrato Catello Maresca, che parteciperà alla cerimonia di apertura. La struttura è stata aperta nel pomeriggio di oggi e rappresenta un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla memoria di figure significative del settore giudiziario.

Sarà il magistrato Catello Maresca l'ospite d'onore per l'apertura della Casa della Cultura di Cellone, che sarà inaugurata nel pomeriggio di oggi - martedì 7 aprile 2026 - alle 17. La Casa della Cultura è uno spazio dedicato ai giovani e alle future generazioni. Un lavoro di grande importanza per la comunità, seguito in prima persona dal sindaco Guido Di Leone e dal consigliere delegato alla cultura Fiore Renzo D’Onofrio. La sala superiore della Casa della Cultura sarà dedicata a Falcone, Borsellino e Livatino, tre magistrati che hanno lottato per la giustizia e la legalità. "La Casa della Cultura è un progetto importante per la nostra comunità - dichiara Di Leone - È un luogo dove i giovani potranno crescere e imparare, e dove la cultura, la legalità e la creatività saranno al centro dell'attenzione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Domani 7 Aprile ore 17:00, apriamo ufficialmente la CASA DELLA CULTURA! Uno spazio che lasceremo ai nostri giovani e alle future generazioni. Con un segnale chiaro: la sala superiore della Casa della Cultura sarà dedicata a FALCONE, BORSELLINO e - facebook.com facebook

Stefano D'Arrigo, Horcynus Orca (1975) Casa della Cultura Via Borgogna 3 Milano x.com