Mille atleti pronti a invadere Agrigento | torna la mezza maratona della Concordia

Domani ad Agrigento si svolgerà la 22esima edizione della mezza maratona della Concordia, con circa 1000 atleti iscritti alla competizione. La corsa si terrà lungo un percorso che attraversa diverse zone della città e si concluderà nel centro storico. La manifestazione era stata annullata negli ultimi anni per motivi legati alla pandemia.

Saranno circa 1000 gli atleti attesi ad Agrigento per la 22esima mezza maratona della Concordia città di Agrigento, in programma domenica 29 marzo. La manifestazione è stata presentata all’ex Collegio dei Padri Filippini e si conferma tra gli appuntamenti sportivi più partecipati del territorio. L’iniziativa, promossa con il sostegno del Lions Club Agrigento Host, richiama ogni anno corridori da tutta Italia unendo competizione e valorizzazione del paesaggio. Il tracciato si svilupperà con partenza alle 9,30 dal lungomare di San Leone attraversando il viale delle Dune per poi fare ritorno verso il litorale e proseguire in salita fino alla collina dei templi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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