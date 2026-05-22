Decima edizione Le novità del Green Music

La decima edizione del Green Music ha portato sul palco artisti come Ermal Meta e i Tiromancino, accompagnati da ospiti come Giorgio Pasotti e potenzialmente Ferzan Ozpetek. L’evento si è svolto nel rispetto dei temi della natura e della sostenibilità, coinvolgendo pubblico e artisti in un’atmosfera dedicata alla musica e alla tutela ambientale. Per dieci anni, questa manifestazione ha unito spettacolo e impegno, consolidandosi come appuntamento fisso nel panorama culturale.

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Dieci anni di musica, bellezza e grandi nomi - Ermal Meta, i Tiromancino, Giorgio Pasotti, forse Ferzan Ozpetek - sempre nel segno della natura e della sostenibilità. Il Festival Internazionale “Green Music“, ideato e diretto dal pianista e compositore umbro Maurizio Mastrini, festeggia il decimo anniversario con un’edizione spettacolare ("la più ambiziosa e rivoluzionaria"): oltre 70 appuntamenti a ingresso libero, che dal primo giugno al 20 settembre animeranno ogni angolo dell’ Umbria – 19 i comuni coinvolti – attraverso una formula basata su format originali e concerti immersivi, capaci di trasformare il paesaggio del Cuore Verde in un teatro naturale senza confini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Decima edizione Le novità del Green Music ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 9TH EDITION OF A TREAT FOR MY MOTHER SET FOR NATIONAL CUNTURAL CENTER ON MAY 9 Sullo stesso argomento Leggi anche: 'Fiori e bimbi', in arrivo la decima edizione con una grande novità Decima edizione del corso di Autodifesa FemminileIl Comune di Cesa, in collaborazione con il Forum dei Giovani e con l’associazione S. Catanzaro accende la festa del Giro d'Italia! Il Lungomare Stefano Pugliese si trasforma nell'Open Village ufficiale del Giro con due giornate di energia, musica, spettacolo e divertimento per tutti. Giroland Green Fun Village Giro-E Enel Spo DJ se x.com