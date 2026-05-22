Decima edizione Le novità del Green Music
La decima edizione del Green Music ha portato sul palco artisti come Ermal Meta e i Tiromancino, accompagnati da ospiti come Giorgio Pasotti e potenzialmente Ferzan Ozpetek. L’evento si è svolto nel rispetto dei temi della natura e della sostenibilità, coinvolgendo pubblico e artisti in un’atmosfera dedicata alla musica e alla tutela ambientale. Per dieci anni, questa manifestazione ha unito spettacolo e impegno, consolidandosi come appuntamento fisso nel panorama culturale.
Dieci anni di musica, bellezza e grandi nomi - Ermal Meta, i Tiromancino, Giorgio Pasotti, forse Ferzan Ozpetek - sempre nel segno della natura e della sostenibilità. Il Festival Internazionale “Green Music“, ideato e diretto dal pianista e compositore umbro Maurizio Mastrini, festeggia il decimo anniversario con un’edizione spettacolare ("la più ambiziosa e rivoluzionaria"): oltre 70 appuntamenti a ingresso libero, che dal primo giugno al 20 settembre animeranno ogni angolo dell’ Umbria – 19 i comuni coinvolti – attraverso una formula basata su format originali e concerti immersivi, capaci di trasformare il paesaggio del Cuore Verde in un teatro naturale senza confini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
9TH EDITION OF A TREAT FOR MY MOTHER SET FOR NATIONAL CUNTURAL CENTER ON MAY 9
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