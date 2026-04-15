San Giorgio tenta l' impresa alla decima edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità | una Zuppa dei Record per scalare la classifica mondiale

Alla decima edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità, San Giorgio si impegna a realizzare una

C’è un legame indissolubile, quasi ancestrale, che unisce le sponde del torrente Orco ai campi del basso Canavese. Un legame che il 9 e il 10 maggio prossimi tornerà a farsi sostanza nella decima edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità. San Giorgio Canavese si prepara a trasformare.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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