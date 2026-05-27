Torna la Bruschetta imperiale | maxi festa a base di musica e golosità a volontà
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Nel quartiere Romiti di Forlì continua a respirarsi un forte senso di comunità, rinascita e voglia di stare insieme. Dopo il percorso di “Rinascere assieme”, torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con la Bruschetta imperiale dei Romiti, giunta alla sua 22esima edizione, un evento che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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