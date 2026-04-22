Gorizia torna nel Medioevo | tra castello e villaggio festa imperiale

Gorizia si appresta a rivivere le atmosfere medievali con la manifestazione Contea, un evento che coinvolge il centro storico e il castello della città. Durante la festa, vengono allestiti mercatini, spettacoli e rievocazioni che richiamano l’epoca medievale. La manifestazione si svolge nel fine settimana e vede la partecipazione di diversi gruppi storici che ricostruiscono scene e ambientazioni del passato.

Gorizia si prepara a celebrare le proprie radici millenarie con la manifestazione Contea. Profumi di cultura europea, un evento che dal 25 al 29 aprile trasformerà il capoluogo isontino in un palcoscenico storico per commemorare il compleanno della città, legato alla prima menzione ufficiale del centro in un documento imperiale risalente al 1001. Tra rievocazioni medievali, approfondimenti accademici e spettacoli teatrali, la kermesse punta a valorizzare l’identità di un territorio che ha saputo trasformarsi da snodo cruciale della cultura europea a moderno laboratorio di pace. Un programma che intreccia memoria imperiale e identità locale. Le attività che animeranno la città inizieranno sabato 25 aprile alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia torna nel Medioevo: tra castello e villaggio, festa imperiale Notizie correlate Asti, Castello illuminato a candela per “M’illumino di Meno”: una notte nel Medioevo tra storia e risparmio energetico.Il Castello di Monastero Bormida, nel cuore della provincia di Asti, si prepara ad un’immersione nel tempo. Torna il Carnevale di Milazzo: tre giorni di festa tra villaggio per bambini e sfilate di carri allegoriciTorna il Carnevale del Mare, giunto alla terza edizione che come sempre vuole essere un evento finalizzato ad offrire alla città il piacere di vivere...