Torna JazzAscona molto più di un festival | tutti gli ospiti live
A fine giugno, Ascona si trasforma per dieci giorni in una piccola New Orleans europea grazie a JazzAscona. La manifestazione, che si svolge sulle rive del Lago Maggiore, include numerosi concerti dal vivo con artisti ospiti. La città si riempie di musica, attirando visitatori da diverse regioni. La fiera rappresenta più di un semplice festival, diventando un evento di richiamo internazionale per gli appassionati di jazz.
A fine giugno Ascona, sulle rive del Lago Maggiore, smette di essere soltanto uno dei borghi più affascinanti della Svizzera e diventa, per dieci giorni, una piccola New Orleans europea. Le strade si riempiono di musica, i fiati guidano parate, i locali si trasformano in palchi e il jazz diventa. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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