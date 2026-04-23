Perugia Primo Maggio Reggae 2026 | festival a ingresso gratuito tutti gli ospiti

Venerdì 1 maggio si svolgerà al Parco Bellini di Ponte San Giovanni l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae di Perugia. L’evento prevede dodici ore di musica, festa e socialità, con ingresso gratuito e la partecipazione di tutti gli ospiti. La manifestazione si propone di celebrare il lavoro e la pace attraverso un evento musicale che coinvolgerà diversi artisti e pubblico.

Dodici ore di musica, festa e socialità per celebrare il lavoro e la pace. Appuntamento venerdì 1 maggio al Parco Bellini di Ponte San Giovanni per l’edizione 2026 del Primo Maggio Reggae di Perugia. L’ingresso al festival è gratuito.In programma le esibizioni di I-Shence Sound, Dj Afghan, Ras.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate K-Pop Fest a Napoli: ingresso gratuito per il primo festival del Sud all’Edenlandia!K-Pop Fest a Napoli: ingresso gratuito per il primo festival del Sud all’Edenlandia!"> K-Pop Fest a Napoli: il Primo Festival del Sud Italia... Popsophia 2026, prenotazioni al via dal 27 aprile: tutti gli eventi sono a ingresso gratuitoDa lunedì 27 aprile alle ore 14 sarà possibile prenotare il proprio posto per assistere agli spettacoli del festival direttamente sul sito ufficiale...