Battiti Live Spring | tutti gli ospiti di stasera

Questa sera si tiene un nuovo appuntamento con Battiti Live Spring, un evento musicale che presenta diversi artisti. Tra gli ospiti previsti c'è anche Sal Da Vinci, che la settimana prossima parteciperà all'Eurovision. L'articolo di riferimento è stato pubblicato da Il Difforme.

Questa sera nuovo appuntamento con il Battiti live spring: ecco tutti gli ospiti. Tra questi anche Sal Da Vinci che la prossima settimana sarà all'Eurovision Grande attesa questa sera per ilBattiti Live Spring, lo show condotto daMichelle Hunziker e Alvinche mette al centro la musica, in vista dell’estate. Questo evento è una novità del 2026 che anticipa il classico Battiti Live che va in onda in estate, dalla Puglia, e con la conduzione di Ilary Blasi. In realtà lei doveva condurre anche quest’altra edizione ma, a causa dell’impegno con ilGrande Fratello Vip, ha dovuto rinunciare. La scorsa puntata delBattiti Live Springè andata bene,realizzando 2.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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