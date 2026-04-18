Questa mattina si è svolto un seminario presso la Borsa Merci di Arezzo dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’evento ha visto la partecipazione di molti cittadini e professionisti del settore, che si sono confrontati sull’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere controlli regolari. Ogni anno nel paese si registrano circa 350 nuovi casi di questa patologia, rendendo centrale il tema della diagnosi precoce.

Questa mattina, presso la Borsa Merci di Arezzo, un numeroso gruppo di cittadini e specialisti si è riunito per confrontarsi sul tema della prevenzione oncologica attraverso il seminario intitolato Superare l’ostacolo della paura. L’incontro, nato dalla sinergia tra la Fnp Cisl Arezzo, il Coordinamento di Genere e Anteas, con il supporto dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e del Calcit, ha cercato di scardinare i tabù legati al tumore al seno, puntando sulla consapevolezza clinica e psicologica. I numeri della diagnosi e l’importanza dello screening territoriale. Il quadro epidemiologico che interessa la provincia aretina evidenzia una realtà che richiede un impegno costante nel controllo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al seno: 350 nuovi casi l’anno, la sfida tra prevenzione e paura

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