Torna il Festival dei ragazzi | musica e arte a Sant’Alberto

Sabato 30 maggio torna a Sant’Alberto il Festival dei ragazzi – musica e arte, giunto alla seconda edizione, il cui titolo quest’anno è "Fili invisibili. L'arte di stare insieme mentre si cresce". L’evento, ad ingresso gratuito, si svolgerà a partire dalle 15 al parco XXV aprile. Il Festival è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Expo delle buone pratiche sostenibili Sostenibilità, eccellenze gastronomiche, cosmesi consapevole e buone pratiche del territorio al centro del festival. comune.gabicce-mare.pu.it/novita/notizie… x.com

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