Il Cinema in Piazza è magia Si riaccendono le tre arene gratuite | da Thom Yorke a Miyazaki il programma

Dal 28 maggio al 12 luglio, tre arene all’aperto a Roma riprendono le proiezioni gratuite. Sono previste 95 proiezioni e 34 incontri speciali nelle location di San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. Tra i film in programma ci sono opere di Thom Yorke e Miyazaki. L’evento, chiamato Cinema in Piazza, propone un calendario ricco di spettacoli e incontri aperti al pubblico.

Dal 28 maggio al 12 luglio si riaccendono i tre schermi di San Cosimato, del Parco della Cervelletta e di Monte Ciocci con 95 proiezioni complessive e 34 incontri speciali. Torna il Cinema in Piazza, la manifestazione organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America. Dal mercoledì alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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