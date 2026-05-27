Torna BergamoGioca al Parco Cittadini due giornate dedicate ai più piccoli

Da bergamonews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il festival BergamoGioca tornerà al Parco Cittadini per la sua seconda edizione, con due giornate dedicate ai bambini. L’evento si svolgerà sabato 13 giugno dalle 15,30 alle 19 e domenica 14 giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. La manifestazione prevede attività di gioco all’aperto e in natura pensate per i più piccoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Una nuova festa dedicata al gioco in natura inaugurerà l’estate dei più piccoli: BergamoGioca – Festival del Gioco  torna con la sua  2ª edizione   sabato 13 giugno dalle 15,30 alle 19 e domenica 14 giugno dalle 09,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Quest’anno l’evento cambia location e si sposta al  Parco Cittadini di Loreto, a Bergamo, con accesso principale da  Largo Enrico Fabre. Ad attendere i bambini una ricca proposta di attività ludiche e laboratori  per entrare in contatto con la natura, stimolare la creatività e fare gioco di squadra.  “Crea, esplora, immagina” è infatti lo slogan del Festival: un invito a vivere il gioco come un’esperienza di sperimentazione e scoperta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Viterbo due giornate dedicate ai nostri amici a quattro zampeA Viterbo si terrà la terza edizione di “Viterbo con… Fido in te” nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio.

'Belle storie', calendario di letture per i più piccoli dedicate ai colori della primaveraAlla biblioteca Luppi, il ciclo di letture per i bambini riprende ad aprile con appuntamenti ogni mercoledì pomeriggio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web