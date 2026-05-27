Torna BergamoGioca al Parco Cittadini due giornate dedicate ai più piccoli
Il festival BergamoGioca tornerà al Parco Cittadini per la sua seconda edizione, con due giornate dedicate ai bambini. L’evento si svolgerà sabato 13 giugno dalle 15,30 alle 19 e domenica 14 giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. La manifestazione prevede attività di gioco all’aperto e in natura pensate per i più piccoli.
Bergamo. Una nuova festa dedicata al gioco in natura inaugurerà l’estate dei più piccoli: BergamoGioca – Festival del Gioco torna con la sua 2ª edizione sabato 13 giugno dalle 15,30 alle 19 e domenica 14 giugno dalle 09,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Quest’anno l’evento cambia location e si sposta al Parco Cittadini di Loreto, a Bergamo, con accesso principale da Largo Enrico Fabre. Ad attendere i bambini una ricca proposta di attività ludiche e laboratori per entrare in contatto con la natura, stimolare la creatività e fare gioco di squadra. “Crea, esplora, immagina” è infatti lo slogan del Festival: un invito a vivere il gioco come un’esperienza di sperimentazione e scoperta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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