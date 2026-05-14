A Viterbo due giornate dedicate ai nostri amici a quattro zampe

A Viterbo si terrà la terza edizione di “Viterbo con… Fido in te” nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio. L'evento si svolgerà in diverse zone della città e sarà dedicato ai cani e ai loro proprietari. Sono previste iniziative e attività rivolte agli amici a quattro zampe, con momenti pensati anche per i loro accompagnatori. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e volontari, che promuovono la cura e l’attenzione verso gli animali domestici.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio nella città dei papi è in programma la terza edizione di “Viterbo con. Fido in te”. Un ricco programma di iniziativa colora piazza del Plebiscito (e non solo) con numerosi stand delle associazioni pronte a fornire informazioni sul benessere animale, attività da. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A I Gigli arriva “Arca di Noè in Tour”: due giornate dedicate agli amici a quattro zampeSegnate queste date sul calendario: nel weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio il Centro Commerciale I Gigli (via San Quirico 165, Campi Bisenzio)... Leggi anche: Amore e regole per i nostri amici a quattro zampe Temi più discussi: Macchina di santa Rosa a San Sisto da luglio, già si lavora per il montaggio anticipato; La Asl di Viterbo a Tennis & Friends: a piazza del popolo il villaggio della prevenzione; Polizia di Stato: operazione antidroga nel centro di Viterbo. Arrestati dalla Squadra Mobile due cittadini stranieri per detenzione di hashish e cocaina - Polizia di Stato; La Viterbese tra il rischio fallimento e il titolo di D. Corpo Italiano di San Lazzaro (@SanLazzaroITA) / Posts / X x.com La Asl di Viterbo porta a Tennis & Friends il Villaggio della Prevenzione: due giornate a Piazza del Popolo tra salute, benessere e futuro della sanità territorialeVITERBO – La Asl di Viterbo partecipa alla special edition Internazionale Bnl d’Italia di Tennis and Friends, la grande manifestazione nazionale dedicata alla cultura della prevenzione che venerdì 8 e ... online-news.it Vitorchiano si tinge di rosa per la prevenzione: due giornate dedicate alla salute delle donneAnche il Comune di Vitorchiano aderisce a Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Il 24 e 25 ottobre 2025 il borgo sarà protagonista di due giornate speciali ... ilmessaggero.it