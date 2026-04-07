Letteratura e paesaggio | a Villa Silvia torna la rassegna Contatto con ospite l' autore Tiziano Fratus

Sabato 11 aprile, a Villa Silvia Carducci, si terrà il quarto appuntamento della rassegna

Il pomeriggio prenderà avvio alle ore 16 con una passeggiata naturalistica dal titolo ‘Poesie in cammino’, pensata come introduzione all’incontro con l’ospite. Il ritrovo è fissato davanti alla villa, da cui partirà un percorso immerso nel verde del parco e dei sentieri limitrofi. La camminata, curata dal naturalista Eddi Bisulli e dalla consulente ambientale Daniela Baldacci, rappresenta un momento di ascolto e connessione con l’ambiente circostante, in linea con lo spirito della rassegna. Il costo è di 10 euro per gli adulti, mentre è gratuita per i bambini. Alle ore 18 sarà protagonista dell’incontro Tiziano Fratus, autore tra i più originali del panorama contemporaneo italiano nell’ambito della letteratura dedicata alla natura e alla spiritualità del paesaggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: BCC San Giovanni Rotondo, torna “Letteratura e Territorio”: la rassegna culturale riparte con Marcello Veneziani e Cristina Comencini

Il cinema d'autore giapponese torna sul grande schermo con la rassegna "AnimeCore"Per il quarto anno consecutivo, in Sala San Luigi torna “Anime&Core”, la rassegna dedicata al cinema d’animazione giapponese d’autore.