Il concertone di Radio Italia torna anche quest' anno a Palermo | c' è la data

Il concertone di Radio Italia torna a Palermo anche quest'anno: l’evento organizzato dalla celebre radio italiana in collaborazione con il Comune di Palermo, è in programma domenica 28 giugno al Foro Italico. L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia, ha così detto: “Anche quest’anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica. E’ sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che è per noi un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

