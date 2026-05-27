Torna a Sarnico Fahrenheit 442 | il festival che racconta il calcio attraverso i libri

Il festival Fahrenheit 442 torna a Sarnico il 20 e 21 giugno, con una quarta edizione dedicata al calcio attraverso i libri. L’evento si terrà sul lago d’Iseo. In anteprima, il 2 giugno, si svolgerà una presentazione a Daste Bergamo con Giuseppe Pastore. La manifestazione si concentra sulla narrazione sportiva attraverso incontri e letture.

LA RASSEGNA. La quinta edizione è in programma il 20 e 21 giugno sul lago d’Iseo. Anteprima il 2 giugno a Daste Bergamo con Giuseppe Pastore. Torna Fahrenheit 442, il festival dedicato alla letteratura e alla cultura calcistica. La quinta edizione si terrà il 20 e 21 giugno a Sarnico, in piazza Umberto I, con un’anteprima il 2 giugno alle 19 a Daste Bergamo. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Deportivo LaCultura e dalla Biblioteca di Sarnico, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Tecnoextr, propone incontri, presentazioni e podcast per raccontare il calcio da un punto di vista culturale e letterario. Il festival entrerà nel vivo sabato 20 giugno a Sarnico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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