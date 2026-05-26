Gino Cervi Giuseppe Pastore Fabio Monti e Lorenzo Monguzzi ospiti di Fahrenheit 442

Quattro ospiti, tra cui Gino Cervi e Lorenzo Monguzzi, saranno presenti alla nuova edizione di Fahrenheit 442, il festival dedicato a letteratura e cultura calcistica. L’evento si svolgerà a Sarnico, organizzato dall’Associazione Deportivo LaCultura e dalla Biblioteca locale, con il patrocinio del Comune e lo sponsor Tecnoextr srl. La manifestazione si terrà in diverse location della città e prevede incontri, presentazioni e approfondimenti.

Tutto pronto per la nuova edizione di Fahrenheit 442, il primo festival di letteratura e cultura calcistica in Italia, organizzato dall’Associazione culturale Deportivo LaCultura e dalla Biblioteca di Sarnico, con il patrocinio del Comune di Sarnico e lo sponsor Tecnoextr srl. È l’unica rassegna a livello nazionale che racconta il fenomeno del calcio in maniera originale, ponendo l’attenzione sul racconto e le parole, mettendone in luce gli aspetti culturali e letterari. Dalla biografia dei campioni ai libri di tattica, dai gol incredibili alle imprese straordinarie, dagli eroi inaspettati agli incontri da ricordare, dalle vicende locali ad avvenimenti che hanno segnato la Storia, da fatti e personaggi di Bergamo, volando poi in Inghilterra e Sudamerica, passando per Milano, Torino e Verona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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