Torna a Napoli Innovation Village | focus su aerospazio sostenibilità e startup

Domani e venerdì si tiene a Napoli l’Innovation Village, evento dedicato all’innovazione e al trasferimento tecnologico. La manifestazione si svolge negli spazi di Villa Doria d’Angri, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che collabora all’organizzazione. La fiera si concentra su temi come aerospazio, sostenibilità e startup, con esposizioni e incontri previsti durante le due giornate. L’evento coinvolge diverse realtà del settore tecnologico e imprenditoriale.

Torna a Napoli “Innovation Village”, la fiera-evento dedicata all’innovazione, al networking e al trasferimento tecnologico, in programma domani, giovedì 28, e venerdì 29 maggio negli spazi di Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, partner dell’iniziativa. Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione è prodotta da Knowledge for Business, organizzata in collaborazione con ENEA – Consorzio BridgEconomies dell’Enterprise Europe Network e TecUp, e powered by Optima. L’evento si conferma piattaforma di incontro tra imprese, startup, università, centri di ricerca, pubblica amministrazione e investitori, con l’obiettivo di favorire il confronto tra fabbisogni industriali, competenze e soluzioni tecnologiche innovative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Villa Doria d’Angri il 28 e 29 maggio torna Innovation Village: focus su aerospazio, sicurezza e sostenibilitàA Napoli, presso Villa Doria d’Angri, si terrà l’undicesima edizione di Innovation Village il 28 e 29 maggio 2026.

Leggi anche: Enea partecipa a Innovation Village 2026: da domani workshop e incontri su tecnologia e sviluppo industriale

Temi più discussi: Innovation Village 2026, il 28 e 29 maggio a Napoli torna la fiera-evento dedicata all’innovazione; INFRAGRI protagonista a Innovation Village - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Believers ad Innovation Village 2026; Napoli: progetto Infragri protagonista a Innovation village (2).

Il 28 e 29 maggio Villa Doria d’Angri ospita #InnovationVillage2026, la fiera-evento dedicata a innovazione, ricerca, AI, sostenibilità, startup e trasferimento tecnologico.UniParthenope al centro di due giornate di confronto tra università, imprese e istituzioni. x.com

Innovation Village 2026, il 28 e 29 maggio a Napoli torna la fiera-evento dedicata all’innovazioneInnovation Village 2026, il 28 e 29 maggio a Napoli torna la fiera-evento dedicata all’innovazione. Undicesima edizione a Villa Doria d’Angri. Focus su aerospazio, monitoraggio del territorio, biodive ... corrierenazionale.it

Innovation Village 2026, il 28 e 29 maggio a NapoliTorna Innovation Village, la fiera-evento dedicata all’innovazione e al trasferimento tecnologico, in programma giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026 a Napoli, presso Villa Doria d’Angri, sede ... napolivillage.com