Torna a Napoli Innovation Village | focus su aerospazio sostenibilità e startup

Da ildenaro.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani e venerdì si tiene a Napoli l’Innovation Village, evento dedicato all’innovazione e al trasferimento tecnologico. La manifestazione si svolge negli spazi di Villa Doria d’Angri, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che collabora all’organizzazione. La fiera si concentra su temi come aerospazio, sostenibilità e startup, con esposizioni e incontri previsti durante le due giornate. L’evento coinvolge diverse realtà del settore tecnologico e imprenditoriale.

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Torna a Napoli “Innovation Village”, la fiera-evento dedicata all’innovazione, al networking e al trasferimento tecnologico, in programma domani, giovedì 28, e venerdì 29 maggio negli spazi di Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, partner dell’iniziativa. Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione è prodotta da Knowledge for Business, organizzata in collaborazione con ENEA – Consorzio BridgEconomies dell’Enterprise Europe Network e TecUp, e powered by Optima. L’evento si conferma piattaforma di incontro tra imprese, startup, università, centri di ricerca, pubblica amministrazione e investitori, con l’obiettivo di favorire il confronto tra fabbisogni industriali, competenze e soluzioni tecnologiche innovative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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