A Villa Doria d’Angri il 28 e 29 maggio torna Innovation Village | focus su aerospazio sicurezza e sostenibilità

Da ildenaro.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, presso Villa Doria d’Angri, si terrà l’undicesima edizione di Innovation Village il 28 e 29 maggio 2026. La manifestazione è dedicata alle novità nel settore dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, con un’attenzione particolare ai settori dell’aerospazio, della sicurezza e della sostenibilità. La sede dell’evento è l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che collabora all’organizzazione della fiera. L’evento coinvolge aziende, ricercatori e istituzioni impegnate in progetti di sviluppo tecnologico.

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Napoli si prepara ad accogliere l’undicesima edizione di Innovation Village, la fiera-evento dedicata all’innovazione e al trasferimento tecnologico in programma il 28 e 29 maggio 2026 a Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, partner dell’iniziativa. La manifestazione, prodotta da Knowledge for Business, è organizzata in collaborazione con ENEA – Consorzio BridgEconomies dell’Enterprise Europe Network e TecUp, con il supporto di Optima. L’obiettivo resta quello di creare un punto di incontro tra imprese, startup, università, centri di ricerca, pubblica amministrazione e investitori, favorendo lo scambio di competenze, bisogni e soluzioni tecnologiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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