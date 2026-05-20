A Villa Doria d’Angri il 28 e 29 maggio torna Innovation Village | focus su aerospazio sicurezza e sostenibilità

A Napoli, presso Villa Doria d’Angri, si terrà l’undicesima edizione di Innovation Village il 28 e 29 maggio 2026. La manifestazione è dedicata alle novità nel settore dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, con un’attenzione particolare ai settori dell’aerospazio, della sicurezza e della sostenibilità. La sede dell’evento è l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che collabora all’organizzazione della fiera. L’evento coinvolge aziende, ricercatori e istituzioni impegnate in progetti di sviluppo tecnologico.

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