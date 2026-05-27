Enea partecipa a Innovation Village 2026 | da domani workshop e incontri su tecnologia e sviluppo industriale

Da giovedì 28 maggio, Enea prenderà parte a Innovation Village 2026 a Napoli, un evento dedicato a innovazione, networking e trasferimento tecnologico. La partecipazione include workshop e incontri focalizzati su tecnologia e sviluppo industriale. L’evento è promosso da Knowledge for Business e fa parte della rete Enterprise Europe Network, di cui l’ente di ricerca fa parte.

Da domani, giovedì 28 maggio, Enea parteciperà a Napoli a Innovation Village 2026, la fiera-evento dedicata a innovazione, networking e trasferimento tecnologico promossa da Knowledge for Business nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, di cui la stessa Enea fa parte. L’ appuntamento è in programma il 28 e 29 maggio nella cornice di Villa Doria d’Angri e rappresenta un’occasione di confronto tra ricerca, imprese e startup sui temi dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico. Nel corso delle due giornate sono previsti workshop e incontri one to one dedicati a big science, aerospazio, sostenibilità e circolarità delle aree industriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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