Enea partecipa a Innovation Village 2026 | da domani workshop e incontri su tecnologia e sviluppo industriale

Da ildenaro.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da giovedì 28 maggio, Enea prenderà parte a Innovation Village 2026 a Napoli, un evento dedicato a innovazione, networking e trasferimento tecnologico. La partecipazione include workshop e incontri focalizzati su tecnologia e sviluppo industriale. L’evento è promosso da Knowledge for Business e fa parte della rete Enterprise Europe Network, di cui l’ente di ricerca fa parte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da domani, giovedì 28 maggio, Enea parteciperà a Napoli a Innovation Village 2026, la fiera-evento dedicata a innovazione, networking e trasferimento tecnologico promossa da Knowledge for Business nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, di cui la stessa Enea fa parte. L’ appuntamento è in programma il 28 e 29 maggio nella cornice di Villa Doria d’Angri e rappresenta un’occasione di confronto tra ricerca, imprese e startup sui temi dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico. Nel corso delle due giornate sono previsti workshop e incontri one to one dedicati a big science, aerospazio, sostenibilità e circolarità delle aree industriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Villa Doria d’Angri il 28 e 29 maggio torna Innovation Village: focus su aerospazio, sicurezza e sostenibilitàA Napoli, presso Villa Doria d’Angri, si terrà l’undicesima edizione di Innovation Village il 28 e 29 maggio 2026.

IA e città di domani: all'Arsenale si indaga sul rapporto tra sviluppo urbano e tecnologiaL'Arsenale di Pisa ha ospitato un evento dedicato all'integrazione tra intelligenza artificiale e sviluppo urbano.

Temi più discussi: Innovation Village 2026, il 28 e 29 maggio a Napoli torna la fiera-evento dedicata all'innovazione; INFRAGRI protagonista a Innovation Village - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; A Villa Doria d’Angri il 28 e 29 maggio torna Innovation Village | focus su aerospazio sicurezza e sostenibilità.

innovation village enea partecipa a innovationINFRAGRI protagonista a Innovation VillageINFRAGRI protagonista a Innovation Village: la Data Platform Nazionale per la Conoscenza e l’Innovazione del Settore Agroalimentare. corrierenazionale.it

innovation village enea partecipa a innovationInnovation Village 2026, il 28 e 29 maggio a Napoli torna la fiera-evento dedicata all’innovazioneInnovation Village 2026, il 28 e 29 maggio a Napoli torna la fiera-evento dedicata all’innovazione. Undicesima edizione a Villa Doria d’Angri. Focus su aerospazio, monitoraggio del territorio, biodive ... corrierenazionale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web