tor san lorenzo tenta di rubare elettrodomestici e aggredisce un dipendente 47enne marocchino arrestato dai carabinieri

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare elettrodomestici in un negozio di Tor San Lorenzo. Durante il tentativo, ha aggredito un dipendente del negozio. I militari, intervenuti sul posto, hanno fermato l’uomo e lo hanno portato in caserma. L’indagato è stato sottoposto a fermo e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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